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Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές στιγμές δίπλα στη θάλασσα μαζί με τον μόλις δύο μηνών γιο της και τον Σάκη Κατσούλη.

Στην ανάρτησή της στο Instagram μοιράστηκε ξεχωριστές εικόνες γεμάτες αγάπη και οικογενειακή ζεστασιά. Στο πρώτο στιγμιότυπο κρατά το μωρό στην αγκαλιά της και το φιλά απαλά στην παραλία, ενώ το ηλιοβασίλεμα δημιουργεί μαγική ατμόσφαιρα.

Έπειτα, οι δυο τους αγναντεύουν τον ορίζοντα και απολαμβάνουν την ήρεμη θέα του πελάγους. Ένα ακόμη βίντεο αποτυπώνει το μικρό αγγελούδι να κοιμάται γαλήνια στην ξαπλώστρα, με τα πατουσάκια του να κλέβουν την παράσταση δίπλα στο νερό.

Στην ανάρτησή της η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγραψε χαρακτηριστικά: «2 μήνες».

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μαριαλένα Ρουμελιώτη (@marialena.rou)

govastiletto.gr – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Τα πρώτα γενέθλια με τον γιο της