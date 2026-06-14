Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη πλέουν, εδώ και μια εβδομάδα, σε πελάγη ευτυχίας μιας και το Σάββατο 6 Ιουνίου ήρθε στον κόσμο ο γιος τους.

Ωστόσο, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη επέστρεψε πλέον στο σπίτι της με το νέο μέλος της οικογένειας, ύστερα από μια σύντομη αλλά απρόβλεπτη περιπέτεια υγείας που ακολούθησε τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανέβασε σχετική φωτογραφία στα insta stories, όπου βλέπουμε τον Σάκη Κατσούλη να κρατάει το γιο τους, με την ίδια να σχολιάζει: «Αυτή την εικόνα περίμενα να τη δω μέρες».

Παράλληλα, ο επιχειρηματίας ανέβασε κοινή τους φωτογραφία και εξήγησε τους λόγους που καθυστέρησαν τόσο να πάρουν εξιτήριο: «Φύγαμε δύο και γυρίσαμε τρεις. 7 ημέρες γεμάτες αγωνία, συγκίνηση, αϋπνία, εξάντληση, τον πυρετό της Μαριαλένας που μας φόβισε, αλλά και τη μεγαλύτερη αγάπη που έχουμε νιώσει ποτέ. Χθες το βράδυ επιστρέψαμε σπίτι. Μαζί. Και αυτός είναι πλέον όλος μας ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε για τα χιλιάδες μηνύματα, τις ευχές και την αγάπη που μας χαρίσατε αυτές τις μέρες. Δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ».

govastiletto.gr – Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η νέα φωτογραφία από το μαιευτήριο με το νεογέννητο γιο τους