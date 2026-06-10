Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η νέα φωτογραφία από το μαιευτήριο με το νεογέννητο γιο τους

Οι δυο τους έγιναν γονείς για πρώτη φορά, το Σάββατο 6 Ιουνίου, με τον ερχομό του γιου τους να σκορπίζει χαρά τόσο στους ίδιους, όσο και στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

O Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μοιράζονται με τους διαδικτυακούς φίλους τους μικρές στιγμές από τη νέα τους καθημερινότητα ως γονείς.

Σε νέο στιγμιότυπο που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ο Σάκης Κατσούλης έδειξε τον γιο του να ξεκουράζεται, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τη φράση: «Have a good night».

Ο ερχομός του μικρού έχει αλλάξει την καθημερινότητά τους, με τους δύο νέους γονείς να απολαμβάνουν κάθε στιγμή δίπλα στον γιο τους και να ζουν μοναδικές εμπειρίες κατά τις πρώτες ημέρες της νέας τους ζωής ως οικογένεια.

govastiletto.gr – Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Η πρώτη φωτογραφία με τον γιο τους