Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης ενώθηκαν χθες, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, με τα ιερά δεσμά του γάμου ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Το ζευγάρι, που διανύει την πιο δημιουργική του φάση, αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης έχοντας έναν παραπάνω λόγο να χαμογελά: σε μόλις τέσσερις μήνες θα κρατούν στην αγκαλιά τους τον γιο τους, ολοκληρώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την κοινή τους πορεία που ξεκίνησε από το Survivor.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε το γαμήλιο γλέντι, όπου οι νεόνυμφοι χόρεψαν και διασκέδασαν με τους αγαπημένους φίλους τους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Βίντεο από τη γαμήλια δεξίωση ανέβασαν οι καλεσμένοι στα social media.

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγιναν γνωστοί ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή τους στο Survivor.

Οι δυο τους γνωρίζονταν και ήταν ζευγάρι πριν από το παιχνίδι, όταν μπήκαν στο παιχνίδι όμως, ήταν ήδη χωρισμένοι. Η συμμετοχή τους στο ίδιο reality αποτέλεσε σημείο επανασύνδεσης, καθώς ήρθαν ξανά κοντά μέσα σε συνθήκες πίεσης, έντασης και καθημερινής συμβίωσης.

Να ζήσετε!

