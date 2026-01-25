Μετά από μια πολυσυζητημένη κοινή πορεία, που ξεκίνησε μπροστά στις κάμερες, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη παντρεύτηκαν, το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου. Το ζευγάρι επέλεξε να επισημοποιήσει τη σχέση του λίγο πριν τη γέννηση του γιου τους, με την τελετή να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον φίλων και συγγενών.
Αναλυτικότερα, τα πρώτα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη με ένα κλασικό μακρύ νυφικό και τον Σάκη Κατσούλη να την υποδέχεται στην εκκλησία.
Οι δύο πρώην παίκτες του Survivor, που έγιναν ευρέως γνωστοί μέσα από τη συμμετοχή τους στο ριάλιτι το 2021, διανύουν την πιο δημιουργική τους περίοδο, με τις φωτογραφίες του γάμου τους να γίνονται γρήγορα viral, αποτυπώνοντας το κλίμα χαράς που επικράτησε στο μυστήριο.
Να θυμίσουμε ότι ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανακοίνωσαν ότι θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2026, ενώ στις 8 Ιανουαρίου 2026 αποκάλυψαν ότι περιμένουν αγοράκι.
