Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το επικό δώρο που έλαβαν για τον γιο τους!

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη διανύουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, αφού από μέρα σε μέρα θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον πρώτο καρπό του έρωτά τους,

Το αγαπημένο ζευγάρι, που γνωρίσαμε μέσα από το Survivor, μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά του με τους διαδικτυακούς φίλους του και αυτή τη φορά κατάφερε να προκαλέσει χαμόγελα με ένα ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο στο TikTok.

Στο βίντεο που ανέβασαν στο TikTok η μέλλουσα μαμά και ο Σάκης Κατσούλης έδειξαν στους followers τους ένα ξεχωριστό δώρο που έλαβαν για το μικρό τους πρίγκιπα. Πρόκειται για ένα φορμάκι του Ολυμπιακού, το οποίο συνοδευόταν από μια αντίστοιχη σαλιάρα, ενώ όπως αποκάλυψαν, ο πατέρας της Μαριαλένας Ρουμελιώτη φρόντισε να ολοκληρώσει το «πακέτο» με ένα μικρό ερυθρόλευκο αρκούδο.

Όμως, το πιο αστείο δεν ήταν το ίδιο το δώρο, αλλά η αποκάλυψη που ακολούθησε. Όπως εξήγησαν, στην οικογένεια υπάρχουν διαφορετικές ποδοσφαιρικές προτιμήσεις, με αποτέλεσμα το μωρό να μεγαλώσει μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο διαφορετικά χρώματα, συνθήματα και οπαδικές επιρροές.

govastiletto.gr – Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Φωτογραφίες από το εντυπωσιακό baby shower του γιου τους