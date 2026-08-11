Μια οικογενειακή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, έχοντας αυτή τη φορά μαζί τους και τον δύο μηνών γιο τους.

Από τις 6 Ιουνίου, όταν ήρθε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, η καθημερινότητα του ζευγαριού έχει αλλάξει σημαντικά, με τον μικρό να αποτελεί πλέον τη βασική τους προτεραιότητα.

Το βράδυ της Δευτέρας 10 Αυγούστου, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram στιγμιότυπα από την έξοδό τους για φαγητό.

Σε μία από τις φωτογραφίες, το ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό μπροστά σε έναν καθρέφτη, ενώ στο πλάνο βρίσκεται το καρότσι του γιου τους, αποτυπώνοντας μια όμορφη οικογενειακή στιγμή.

Govastiletto.gr – Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Απολαμβάνουν το πρώτο καλοκαίρι με τον δύο μηνών γιο τους