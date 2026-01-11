Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανακοίνωσαν λίγο πριν κλείσει το 2025 ότι σε λίγους μήνες θα κρατούν στα χέρια τους το πρώτο τους παιδί, με το ζευγάρι να πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες αποκάλυψαν και το φύλο του μωρού τους μέσα από ένα baby gender reveal που διοργάνωσαν, με τους ίδιους να ανακοινώνουν ότι περιμένουν αγοράκι.

Mάλιστα, o Σάκης Κατσούλης μοιράστηκε χθες, Σάββατο 10/1, με τους διαδικτυακούς φίλους του μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram το πρώτο αντικείμενο που μπήκε στο παιδικό δωμάτιο του γιου του, αφού μαζί με την σύντροφό του έχουν ξεκινήσει ήδη τις ετοιμασίες, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα όταν έρθει στη ζωή ο μπέμπης τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε ότι ο μπέμπης θα πάρει το δικό του δωμάτιο μέσα στο σπίτι, στο οποίο φυλούσε τα προσωπικά του αντικείμενα. Μάλιστα, μοιράστηκε ότι το πρώτο αντικείμενο που τοποθέτησαν είναι ο πίνακας όπου οι καλεσμένοι από το gender reveal έγραψαν ευχές, κάτι πολύ ιδιαίτερο και συμβολικό για το ζευγάρι.

Ο Σάκης Κατσούλης έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλημέρα φιλαράκια μου! Όπως καταλαβαίνετε το δωμάτιό μου πλέον θα γίνει το δωμάτιο του μπέμπη μας! Σιγά σιγά αποσύρομαι από το σπίτι. Αυτός ο καμβάς με τις ευχές από το gender reveal είναι το πρώτο πραγματάκι που ήρθε μαζί με κάποια δωράκια και νομίζω πήρε την καλύτερη θέση!».

