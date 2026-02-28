Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά και μοιράζονται κάθε στιγμή της αναμονής με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Το ζευγάρι, που πρόσφατα ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, παρουσία στενών συγγενών και φίλων, περιμένει αγοράκι, και ζει με ενθουσιασμό τις τελευταίες εβδομάδες πριν τον ερχομό του.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ο Σάκης ξεκίνησε μαθήματα περιποίησης μωρού, ώστε να είναι έτοιμος για τις πρώτες μέρες της πατρότητας.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε η Μαριαλένα στο Instagram, η ίδια αποκάλυψε: «Σήμερα είχαμε μάθημα για την περιποίηση του μωρού», δείχνοντας τον σύζυγό της να μαθαίνει πώς να αλλάζει πάνες και να φροντίζει το μωράκι τους.

Οι στιγμές που μοιράζονται στα social media αποτυπώνουν τη χαρά και τη συγκίνηση του ζευγαριού, ενώ οι φίλοι τους και οι ακόλουθοί τους παρακολουθούν την προετοιμασία για τη νέα αυτή φάση της ζωής τους με μεγάλο ενδιαφέρον και αγάπη.