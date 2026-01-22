Τις δυσάρεστες εικόνες από την πλημμυρισμένη επιχείρησή του μοιράστηκε ο Σάκης Κατσούλης. Η νεροποντή που έπληξε την Αττική “χτύπησε” τον όροφο του spa του, με τη στάθμη του νερού να φτάνει τους 10 πόντους. Παρά την ταλαιπωρία, ο Σάκης Κατσούλης ευχαρίστησε την ομάδα του για την άμεση κινητοποίηση και έστειλε μήνυμα σεβασμού απέναντι στα καιρικά φαινόμενα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Και προφανώς δεν τράβηξα βίντεο με το που φτάσαμε. Πρώτα αδειάσαμε 10 πόντους νερό από όλο τον όροφο του spa. Δόξα τω Θεώ ακόμη και σε αυτό λειτουργήσαμε σαν ομάδα. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και με σεβασμό στα καιρικά φαινόμενα», έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram.

Φυσικά, εκτός από τον Σάκη Κατσούλη, υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που είδαν προβλήματα στις επιχειρήσεις τους καθώς και στις περιοχές τους. Ένας από αυτούς, ήταν και ο Πάνος Καλίδης στην Άνω Γλυφάδα.

