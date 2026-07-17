Στο νοσοκομείο της Χαλκίδας βρίσκεται ο Σάκης Κατσούλης συνοδεύοντας τη μητέρα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο πρώην παίκτης του Survivor μέσα από ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Να σημειωθεί ότι το ζευγάρι διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, καθώς πριν από περίπου 40 ημέρες υποδέχτηκαν με τη Μαριαλένα το πρώτο τους μωράκι.

Συγκεκριμένα, ο νικητής του Survivor φαίνεται στο βίντεο μαζί με τη μητέρα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη, η οποία κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Μάλιστα, ο Σάκης Κατσούλης συνόδευσε το βίντεό του με ένα μήνυμα στήριξης προς όλους όσοι δοκιμάζονται με την υγεία τους, ωστόσο τόνισε πως ο δικός τους λόγος επίσκεψης στο νοσοκομείο ήταν κάποιες απαραίτητες εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν και σύντομα θα βρίσκονται πάλι δίπλα στην οικογένειά τους.

«Οι πιο όμορφες βόλτες δεν είναι πάντα στις πιο όμορφες διαδρομές. Περαστικά και δύναμη σε όλους όσοι δοκιμάζονται. Μην ανησυχείτε για εμάς. Ήρθαμε με την πεθερούλα στο νοσοκομείο Χαλκίδας για κάποιες απαραίτητες εξετάσεις και θεωρώ πολύ σύντομα θα είμαστε πίσω στην οικογένειά μας και στον μπεμπίνο μας» έγραψε ο Σάκης Κατσούλης.

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