Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη βιώνουν τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους, αφού πριν από λίγες ημέρες υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι. Το αγαπημένο ζευγάρι απολαμβάνει τη νέα του καθημερινότητα ως γονείς, μοιραζόμενο συχνά μικρά στιγμιότυπα από τη ζωή με το νεογέννητο γιο του.

Ανάμεσα στα αμέτρητα μηνύματα αγάπης, ευχών και συγκίνησης που έχουν δεχτεί τις τελευταίες ημέρες, υπήρξε και ένα μήνυμα που προκάλεσε την έκπληξη του Σάκη Κατσούλη.

Συγκεκριμένα, ένας χρήστης των social media τού έστειλε το εξής μήνυμα: «Ρε νούμερο μερών είναι ο γιος σου και τον ανεβάζεις. Απλώς διαγραφή να μη σε βλέπω, αηδία».

Ο Σάκης Κατσούλης επέλεξε να δημοσιοποιήσει το συγκεκριμένο μήνυμα μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του, όμως χωρίς να απαντήσει με ένταση ή να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση. Αντίθετα, διατήρησε χαμηλούς τόνους και έστειλε το δικό του μήνυμα με ψυχραιμία.

«Ανάμεσα στα εκατοντάδες χιλιάδες υπέροχα μηνύματα με ευχές και υπέροχα συγκινητικά λόγια που ακόμη και σήμερα προσπαθώ να απαντήσω, και ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, υπάρχει και αυτό το ένα μοναδικό μήνυμα ενός “κυρίου” που μάλιστα δηλώνει επιχειρηματίας με βίλες…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο νικητής του Survivor ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο περιστατικό, επιλέγοντας να απαντήσει με ένα τρόπο που εξέπληξε πολλούς από τους διαδικτυακούς φίλους του.

«Το μόνο που θα ευχηθώ είναι να έχει υγεία εκείνος και η οικογένειά του… Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω», σημείωσε ο Σάκης Κατσούλης.

govastiletto.gr – Σάκης Κατσούλης: Η νέα φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του