Ο Σάκης Ντοβόλης είναι ο νέος κιθαρίστας της Άννας Βίσση, παίρνοντας τη θέση του εμβληματικού Carlos Perez μετά την ξαφνική αποχώρησή του.

Η απόφαση της «απόλυτης» Ελληνίδας σταρ να εντάξει τον Κοζανίτη βιρτουόζο στη «χρυσή» της μπάντα ανακοινώθηκε εν μέσω πυρετωδών προετοιμασιών για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, προκαλώντας αίσθηση τόσο στον καλλιτεχνικό κόσμο όσο και στους φανατικούς θαυμαστές της.

Με καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα και μια ήδη στιβαρή πορεία στη διεθνή blues-rock σκηνή, ο Σάκης Ντοβόλης έρχεται να δώσει το δικό του ηλεκτρισμένο αέρα στις επόμενες ζωντανές εμφανίσεις της τραγουδίστριας.

Η είδηση της αντικατάστασης του Carlos Perez, ο οποίος αποτελούσε για χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι του εκρηκτικού ήχου της Άννας Βίσση, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Ωστόσο, η επιλογή του διαδόχου του αποδεικνύει ότι η Άννα Βίσση ξέρει πάντα να επιλέγει τους καλύτερους συνοδοιπόρους για τη σκηνή.

Ποιος είναι ο μουσικός που κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ίδιας και του Νίκου Καρβέλα;

Από την Κοζάνη στα Διεθνή Φεστιβάλ Blues

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κοζάνη, ο Σάκης Ντοβόλης δεν είναι ένας τυχαίος μουσικός. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους και πιο ταλαντούχους Έλληνες κιθαρίστες, συνθέτες και τραγουδιστές της νέας γενιάς στο χώρο του heavy blues και του blues-rock.

Από το 2013 έχει δημιουργήσει το δικό του προσωπικό σχήμα, με το οποίο έχει κυκλοφορήσει δισκογραφία (όπως το άλμπουμ Cross the Line) και έχει πραγματοποιήσει δεκάδες ζωντανές εμφανίσεις.

Το ταλέντο του έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Ο Σάκης Ντοβόλης έχει συμμετάσχει σε μεγάλα φεστιβάλ των Βαλκανίων και της Ευρώπης, όπως το Open Air Blues Festival Brezoi στη Ρουμανία, το Burgas Blues Fest στη Βουλγαρία, καθώς και σε εμφανίσεις στη Σερβία.

Οι σπουδαίες συνεργασίες του

Έχει μοιραστεί τη σκηνή με κορυφαίους καλλιτέχνες παγκόσμιου βελενεκούς, όπως ο Eric Gales, ενώ στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί στενά με μορφές της μουσικής όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο ροκ θρύλος Γιώργος Γάκης.

Η συνάντηση με την Άννα Βίσση και το Νίκο Καρβέλα

Η επίσημη επιβεβαίωση της συνεργασίας ήρθε μέσα από τα social media του ίδιου του μουσικού. Ο Σάκης Ντοβόλης ανέβασε μια κοινή φωτογραφία με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα στο studio, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Από τώρα και στο εξής θα περνάω χρόνο με κάποια πολύ ωραία παρέα! Ευλογημένος που είμαι μέρος της ομάδας».

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Η χημεία ανάμεσα στο δημιουργικό δίδυμο Βίσση-Καρβέλα και τον Σάκη Ντοβόλη φάνηκε να είναι ακαριαία. Η Άννα Βίσση, γνωστή για το lifestyle και την αστείρευτη ροκ ενέργειά της, αναζητούσε ένα κιθαρίστα που να μην εκτελεί απλώς το πρόγραμμα, αλλά να φέρνει μια αυθεντική, «άγρια» μουσική προσωπικότητα πάνω στο stage.

Το μεγάλο στοίχημα του ΟΑΚΑ

Το timing αυτής της αλλαγής δεν είναι τυχαίο. Η Άννα Βίσση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την πολυαναμενόμενη, μεγαλειώδη συναυλία της, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο (ΟΑΚΑ), ένα από τα μεγαλύτερα events της καριέρας της.

Η αποχώρηση του Carlos Perez άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως ο Σάκης Ντοβόλης, με την τεχνική του κατάρτιση, το πλούσιο blues υπόβαθρο και τη γοητευτική του σκηνική παρουσία, φαίνεται έτοιμος να κερδίσει το πιο απαιτητικό στοίχημα της μέχρι τώρα πορείας του.

Οι πρόβες είναι εξαντλητικές, και ο Κοζανίτης κιθαρίστας αναμένεται να δώσει ένα ολοκαίνουργιο, εκρηκτικό vibe στις διαχρονικές επιτυχίες της απόλυτης σταρ.

govastiletto.gr – Άννα Βίσση: Η πρώτη φωτογραφία από τις πρόβες λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ