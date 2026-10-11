Για τις ανεξίτηλες στιγμές που έζησε στην ιστορική συναυλία του ΟΑΚΑ, αλλά και για τη γνωριμία του με την Άννα Βίσση, μίλησε ο κιθαρίστας Σάκης Ντόβολης στο περιοδικό «Gala».

Ο γνωστός μουσικός αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη χημεία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους από την πρώτη στιγμή, ενώ εξήρε τον επαγγελματισμό και τον αστείρευτο αυθορμητισμό της τραγουδίστριας. Όπως σημείωσε, παρά τη λαμπρή της διαδρομή δεκαετιών, η Άννα Βίσση αντιμετωπίζει κάθε πρόβα με απόλυτη πειθαρχία, σοβαρότητα και αφοσίωση στη μουσική.

Tι είπε ο νέος κιθαρίστας της Άννας Βίσση, Σάκης Ντόβολης

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Πώς ένιωσες στο ΟΑΚΑ, συμμετέχοντας και συνεισφέροντας με τον τρόπο σου σε μια ιστορική βραδιά;

Όλη η προετοιμασία αυτού του show μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που είδατε, ήταν μια μοναδική και πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, με αποκορύφωμα το ίδιο το show. Όταν ανεβήκαμε στη σκηνή, ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτό που είχαμε να κάνουμε, παρότι ήταν εύκολο να αποσπαστεί η προσοχή σου από τον τόσο κόσμο που βρέθηκε εκεί για την Άννα. Τελικά, πήγαν όλα όπως τα είχαμε σχεδιάσει και είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν κι εγώ μέρος αυτής της ιστορικής συναυλίας.

Δεν θεωρείς ότι το μουσικό σου σύμπαν διαφέρει από αυτό της Άννας Βίσση; Μήπως, αν έμοιαζαν, θα ήταν βαρετό;

Αναμφίβολα προέρχομαι από έναν τελείως διαφορετικό μουσικό κόσμο, αλλά αν το δούμε στην ουσία του, αυτό που κλήθηκα να κάνω δε διαφέρει από αυτό που συνήθως κάνω. Παίζω κιθάρα. Οπότε δε μου φάνηκε κάτι περίεργο ή ξένο. Πιστεύω επίσης ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον όταν μπλέκονται δυο διαφορετικοί κόσμοι, πάντα μου άρεσε αυτή η διαδικασία και δεν ήταν ποτέ βαρετό.

Έχεις κάποια αγαπημένη ρουτίνα όταν βρίσκεσαι στην Κοζάνη;

Επειδή λόγω δουλειάς λείπω πολύ συχνά από το σπίτι, όταν επιστρέφω στην Κοζάνη θέλω να περνάω όσο περισσότερο χρόνο γίνεται με τα παιδιά μου. Οπότε κάνω «μπαμπαδίστικα» πράγματα και το απολαμβάνω.

Επιστρέφοντας στη μεγάλη βραδιά, ποιοί παράγοντες κρίνεις ότι ευνόησαν τη συνεργασία σου με την Άννα Βίσση;

Το βασικότερο όλων νομίζω πως είναι ότι ταιριάξαμε σαν άνθρωποι. Οι χημείες μας, που λένε. Έχοντας αυτό ως αφετηρία, ήταν αναμενόμενο ότι όλα τα υπόλοιπα θα κυλούσαν ομαλά, όπως και έγινε. Από εκεί και πέρα, εγώ μπαίνοντας σε αυτή την «οικογένεια», δουλεύω όπως δουλεύω πάντα, με συνέπεια και αφοσίωση ως προς αυτό που θέλει η Άννα.

Πώς θα την περιέγραφες;

Είδα έναν άνθρωπο με πηγαία ενέργεια, πηγαίο ταλέντο, που ξέρει ακριβώς τι θέλει και δουλεύει πολύ σκληρά για να το πετύχει ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια καριέρας. Κάνει πρόβα σαν να είναι μια από εμάς, αλλά ταυτόχρονα “she owns the place”. Σε ανθρώπινο επίπεδο είναι πολύ φιλική, ευδιάθετη, έχει χιούμορ, πράγματα που με κάνουν να νιώθω πολύ άνετα μαζί της.

Ποιά είναι η γνώμη σου για τον Τζόνι Ντεπ;

Καλός είναι. Μου θυμίζει τον νέο κιθαρίστα της Άννας Βίσση (γέλια)

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