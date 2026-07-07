Ο Σάκης Ρουβάς συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φυσική του κατάσταση, αποδεικνύοντας πως η συστηματική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε ένα νέο βίντεο από την προπόνησή του στα social media, δείχνοντας μερικές από τις ασκήσεις που ακολουθεί και κλέβοντας, για ακόμη μία φορά, τις εντυπώσεις.

Με το καλογυμνασμένο σώμα του να γίνεται θέμα συζήτησης κάθε καλοκαίρι, ο Σάκης Ρουβάς συνόδευσε το βίντεο με μια χιουμοριστική ερώτηση προς τους διαδικτυακούς του φίλους, γράφοντας: «Εσείς έχετε πάει γυμναστήριο σήμερα;».

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