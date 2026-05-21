Ο Σάκης Ρουβάς συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα με τις εμφανίσεις και τις εντυπωσιακές χορογραφίες του επί σκηνής, με βίντεο από τα live shows του να γίνονται viral σε TikTok και Instagram.

Σε αποσπάσματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα social media, ο δημοφιλής τραγουδιστής παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα δυναμικό και απαιτητικό performance μαζί με τις χορεύτριές του, σε ένα show με ένταση, θεατρικότητα και κινησιολογία που σχολιάστηκε έντονα.

Σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς, ο Σάκης Ρουβάς, ακολουθώντας τη ροή της χορογραφίας, πέφτει με φόρα πάνω σε μία χορεύτρια, με αποτέλεσμα και οι δύο να καταλήγουν στο πάτωμα της σκηνής, σε μια σκηνή που προκάλεσε αντιδράσεις και πολλά σχόλια στα social media.

Οι θαμώνες του νυχτερινού κέντρου κατέγραψαν το στιγμιότυπο με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ τα σχόλια στο διαδίκτυο εμφανίζονται διχασμένα: άλλοι αποθεώνουν την ενέργεια και τον επαγγελματισμό του show, ενώ άλλοι θεωρούν πως ορισμένες σκηνές ήταν υπερβολικά τολμηρές.

Σε άλλο σημείο του προγράμματος, κατά τη διάρκεια χορογραφίας πάνω στη σκηνή, μία από τις χορεύτριες εμφανίστηκε χωρίς το πάνω μέρος του κοστουμιού της, σε ένα performance που επίσης καταγράφηκε από το κοινό και κυκλοφόρησε ευρέως στα social media.

Ο Σάκης Ρουβάς παραμένει εδώ και χρόνια ένας από τους πιο εκρηκτικούς performers της ελληνικής σκηνής, με τα live shows του να ξεχωρίζουν για τη σκηνική ένταση, τη χορογραφία και τη θεατρικότητα.

