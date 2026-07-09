Σάκης Ρουβάς: Δείτε τον να κάνει άλμα επί κοντώ στα 17 του – Σπάνιο βίντεο από το παρελθόν

Ο Σάκης Ρουβάς μάς εκπλήσσει πάντα ευχάριστα. Το TikTok αυτή τη φορά… «ξέθαψε» ένα άγνωστο βίντεο από τα νιάτα του, όπου ο απόλυτος ποπ σταρ επιδίδεται στο αγαπημένο του άλμα επί κοντώ σε ηλικία μόλις 17 ετών. Μπορεί σήμερα να τον έχεις συνδέσει με τις μεγάλες πίστες, τα φαντασμαγορικά shows και τις sold out συναυλίες, όμως μια ματιά στο πολύ μακρινό παρελθόν του κρύβει εκπλήξεις που κόβουν την ανάσα.

Σε αυτό το βίντεο ο Σάκης Ρουβάς αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική πτυχή του, αποδεικνύοντας ότι η απίστευτη ενέργεια και η σωματική του διάπλαση δεν ήταν ποτέ θέμα τύχης. Στα πλάνα αυτά, που τραβήχτηκαν πολλές δεκαετίες πριν το όνομά του γίνει σύνθημα στα χείλη χιλιάδων θαυμαστριών, θα δεις ένα έφηβο αγόρι γεμάτο πείσμα και προσήλωση.

Αν και το ευρύ κοινό γνωρίζει καλά τη μετέπειτα πορεία του, το να τον αντικρίζεις live σε αυτή την τόσο τρυφερή ηλικία, να δίνει τον δικό του προσωπικό αγώνα, είναι κάτι που προκαλεί πραγματική εντύπωση.

Ο λόγος για την εποχή που ο Σάκης Ρουβάς έκανε πρωταθλητισμό στο άλμα επί κοντώ με τα χρώματα του Κερκυραϊκού. Το σπάνιο βίντεο είναι τραβηγμένο το 1989, όταν ο Σάκης ήταν ακριβώς 17 ετών, και τον δείχνει σε πλήρη δράση την ώρα που παίρνει φόρα, λυγίζει το κοντάρι και «πετάει» πάνω από τον πήχη με απίστευτη τεχνική και άνεση.

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