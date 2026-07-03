Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά στο Ίλιον, το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου.

Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ διέκοψε το πρόγραμμά του όταν αντιλήφθηκε στην πρώτη σειρά της αρένας την 92χρονη κυρία Κατερίνα, η οποία είχε πάει κρυφά για να τον απολαύσει από κοντά. Ο τραγουδιστής κατέβηκε ενθουσιασμένος από τη σκηνή, της έδωσε το μικρόφωνο και, αφού εκείνη του αποκάλυψε το όνομα και την ηλικία της, τη φίλησε τρυφερά και της πρόσφερε ένα μπουκάλι νερό.

Το σχετικό βίντεο από την όμορφη αυτή συνάντηση έγινε αμέσως viral στα social media.

«Έχουμε μια μικρή Ρουβίτσα εδώ» είπε ο ίδιος και έπειτα η γυναίκα δήλωσε: «Είμαι 92 χρονών και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει» και πρόσθεσε: «Δεν το ξέρουν ότι είμαι εγώ εδώ εδώ, ήρθα κρυφά. Μένω εδώ κοντά». Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, που η γυναίκα επέλεξε να διασκεδάσει στη συναυλία του, με εκείνη να του λέει: «Έχω τρία παιδιά, έξι εγγόνια, δύο δισέγγονα, είμαι ευτυχισμένη».

Πριν συνεχίσει το πρόγραμμα, ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή και φίλησε την 92χρονη με τον κόσμο να χειροκροτάει την κίνηση του καλλιτέχνη.

Δείτε το βίντεο

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