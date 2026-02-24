Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη ταξιδεύουν στο εξωτερικό και η κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό του ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Μπάκα τους συνάντησε στο αεροδρόμιο.

Η Κάτια προτίμησε να μην κάνει δηλώσεις, ενώ ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε στο τραγούδι του Akyla, “Ferto”, με το οποίο η Ελλάδα συμμετέχει φέτος στη Eurovision.

«Μου άρεσε πολύ το τραγούδι και συμπαθώ ιδιαίτερα τον Akyla. Πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε πολύ καλά, ίσως και στην πεντάδα. Ιδιαίτερα μου άρεσε η γέφυρα που έχει το τραγούδι και αναδεικνύει το βάθος του Akyla», δήλωσε ο Σάκης Ρουβάς για το “Ferto”.

«Δείχνει ότι δεν είναι απλώς ένα χαρούμενο τραγούδι, αλλά κρύβει και συγκινητικές στιγμές», πρόσθεσε ο Έλληνας σταρ στην κάμερα του ANT1.

Να θυμίσουμε ότι ο Ρουβάς έχει συμμετάσχει δύο φορές στη Eurovision, το 2004 κερδίζοντας την 3η θέση με το Shake it, και το 2009 με το This is our night, κατακτώντας την 7η θέση.

Govastiletto.gr – Όταν ο Σάκης Ρουβάς ανέβασε τη Ζέτα Μακρυπούλια στη σκηνή: Το τραγούδι και το «αχ» που έκλεψε την παράσταση