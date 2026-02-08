Το Fly Athens Indoor ήταν μια μεγάλη γιορτή. Ένα πάρτι που ξεκίνησε με μουσική και χορό και «λαμπερές» παρουσίες, όπως αυτές των Σάκη Ρουβά, Γιώργου Καραγκούνη και Νικόλ Κυριακοπούλου και συνεχίστηκε με μαγευτικές πτήσεις στον αγωνιστικό χώρο. Βασικός πρωταγωνιστής ο οικοδεσπότης του αγώνα, Εμμανουήλ Καραλής και νικητής με πετυχημένο άλμα στα 5,90 μέτρα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε, μπροστά στο ελληνικό κοινό, στο μίτινγκ που έγινε στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας, να πετύχει μια σπουδαία επίδοση και να ξεσηκώσει τους εκατοντάδες φίλους του στίβου που κατέκλυσαν την εγκατάσταση της Παιανίας, ανάμεσά τους πολλά παιδιά από σχολεία της περιοχής.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης μπήκε στον αγώνα στα 5,70 μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη, άφησε στη συνέχεια τα 5,80 μ. και πέρασε με τη δεύτερη τα 5,90 μέτρα. Μέχρι εκείνη την ώρα, στον αγώνα παρέμενε και ο Αμερικανός Chris Nilsen, που έμεινε στα 5,80 μέτρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής δοκίμασε, στις προσπάθειές του στα 6,00 μ., για πρώτη φορά τα νέα κοντάρια του, τα οποία είναι σε θέση να τον οδηγήσουν σε πολύ μεγάλα άλματα.

«Όταν ήμουν μικρό παιδί έβλεπα τους αγώνες εδώ και τελικά είχα την τύχη να αγωνιστώ στον ίδιο χώρο. Χαίρομαι που βλέπω τόσο κόσμο στις εξέδρες και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Είχα την ευκαιρία σήμερα να δοκιμάσω τα νέα μου κοντάρια δεν βγήκε το τεστ που κάναμε, όμως αυτό δεν είναι κάτι που μας προβληματίζει. Σύντομα θα έχω την ευκαιρία να ανέβω ψηλότερα», είπε ο τέταρτος επικοντιστής όλων των εποχών παγκοσμίως στο αγώνισμα του επί κοντώ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε τον δεύτερο αγώνα του, ενώ με το 5,93 μ. στο Lodz είναι φέτος ο κορυφαίος αθλητής στον κόσμο. Καλές παρουσίες πραγματοποίησαν και οι δύο άλλοι Έλληνες που συμμετείχαν στη διοργάνωση.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Γιώργος Γιατρουδάκης και η ειδική γραμματέας Λούλα Καρατζά.

