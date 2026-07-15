Η συναυλία του Σάκη Ρουβά στο Θέατρο Άλσος (Δευτέρα 13 Ιουλίου) στέφθηκε με επιτυχία, όμως η απουσία της Κάτιας Ζυγούλη προκάλεσε εντύπωση.

Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο, πυροδοτώντας νέα σενάρια για την προσωπική τους ζωή.

Το τελευταίο διάστημα, τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κρίση στον γάμο του τραγουδιστή και του πρώην μοντέλου έχουν πυκνώσει, με αρκετούς να αναζητούν «σημάδια» που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τα σενάρια. Η απουσία της Κάτιας Ζυγούλη από μία τόσο σημαντική βραδιά για τον σύζυγό της ήταν ένα ακόμη γεγονός που σχολιάστηκε έντονα στο διαδίκτυο.

Τι λένε άνθρωποι από το περιβάλλον τους

Άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού έχουν ήδη διαψεύσει τα σενάρια περί χωρισμού, υποστηρίζοντας στην Espresso πως ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους μαζί και πως οι φήμες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως έχει σχολιαστεί πολλές φορές, η Κάτια Ζυγούλη ανέκαθεν διατηρούσε πιο χαμηλό προφίλ και δεν ήταν απαραίτητα παρούσα σε κάθε επαγγελματική εμφάνιση του συζύγου της.

Τα σενάρια περί κρίσης ενισχύθηκαν το προηγούμενο διάστημα και από το γεγονός ότι στις 3 Ιουλίου, ημέρα που συνέπιπτε με την επέτειο γάμου του ζευγαριού αλλά και τα γενέθλια της Κάτιας Ζυγούλη, ο Σάκης Ρουβάς δεν έκανε κάποια δημόσια ανάρτηση στα social media, κάτι που αρκετοί έσπευσαν να σχολιάσουν.

Μέχρι σήμερα, πάντως, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή σχολιάσει δημόσια τα σενάρια περί κρίσης.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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