Το YFSF επιστρέφει δυναμικά στον ΑΝΤ1, με το κανάλι του Αμαρουσίου να κρατά τα χαρτιά του κλειστά. Οι τελευταίες πληροφορίες επιβεβαιώνουν πως το σόου μεταμορφώσεων θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά το Πάσχα σε μαγνητοσκοπημένη μορφή. Οι 10 εκλεκτοί που θα δούμε στη σκηνή έχουν ήδη συμφωνήσει, με τις τελικές υπογραφές να αποτελούν πλέον το τελευταίο τυπικό βήμα πριν τις επίσημες ανακοινώσεις.

Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι ένα πρόσωπο που έχει περάσει ως παίκτρια από το YFSF και κανείς δεν έχει αρνηθεί ότι της είχαν υποσχεθεί ότι θα το παρουσίαζε εκείνη όταν είχε υπογράψει στον ΑΝΤ1 για το πρωινό του Σαββατοκύριακου. Τελικά το show πήρε αναβολή και όταν μπήκε ξανά στον προγραμματισμό το όνομά της είχε πέσει από την αρχή στο τραπέζι των συζητήσεων, καθώς ανήκει κιόλας στο δυναμικό του Ομίλου, ως ραδιοφωνική παραγωγός.

Πολλοί συμπέραναν μάλιστα πως η παρουσία της στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1 την Τρίτη στο Enastron, μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού όλα δείχνουν ότι το όνομά της θα ανακοινωθεί σύντομα και επίσημα για το YFSF. Εκεί ήταν όμως άλλος ένας παλιός της γνώριμος, ο Σάκης Ρουβάς που είχε αναλάβει τη διασκέδαση των καλεσμένων μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι ο Σάκης Ρουβάς είναι το μεγάλο φαβορί για την παρουσίαση του YFSF. Άλλοι σημειώνουν όμως ότι η επιλογή του Σάκη Ρουβά θα απογειώσει το budget του show, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι αρκετά υψηλό, και πως η Μπέττυ Μαγγίρα είναι μια πιο «ασφαλής» επιλογή ειδικά τώρα που οι μετοχές της είναι ανεβασμένες λόγω Eurovision.

