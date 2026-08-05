Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους, επιλέγοντας για μια ακόμη χρονιά την Ελούντα της Κρήτης, ένα προορισμό που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους.

Λίγες εβδομάδες μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κρίση στη σχέση τους, το αγαπημένο ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Την παρουσία τους στην Κρήτη αποκάλυψε ο Ηλίας Κοκοτός, Business Development Director της Elounda Collection, ο οποίος ανέβασε φωτογραφίες στα social media από τη συνάντησή τους.

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη φιλοξενούνται στο εμβληματικό Elounda Peninsula, ένα από τα πιο πολυτελή και ιστορικά ξενοδοχεία της Κρήτης, το οποίο αποτελεί εδώ και χρόνια αγαπημένο σημείο συνάντησης προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και ένα σταθερό καλοκαιρινό προορισμό για το ζευγάρι.

Άλλωστε, η σχέση τους συνδέεται άμεσα με την Ελούντα. Εκεί, το 2003, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα διαφημιστικής καμπάνιας και από τότε η Κρήτη απέκτησε για τους δυο τους ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Όπως είχε αποκαλύψει πρόσφατα ο ίδιος ο Ηλίας Κοκοτός, «εδώ γεννήθηκε ο έρωτας του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη», μάλιστα χαρακτηρίζοντάς τους «γεννημένους ο ένας για τον άλλο».

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