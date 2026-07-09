Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη παραμένουν ένα από τα πιο λαμπερά και αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Η ιστορία τους ξεκίνησε το 2003, όταν ένας «κεραυνοβόλος» έρωτας γεννήθηκε στα γυρίσματα μιας διαφήμισης για εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Έκτοτε έγιναν αχώριστοι, δημιουργώντας μια υπέροχη, πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα παιδιά: την Αναστασία, τον Αλέξανδρο, την Αριάδνη και τον Απόλλωνα.

Παρότι ζούσαν ήδη ως οικογένεια, αποφάσισαν να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο στις 3 Ιουλίου 2017.

Ο γάμος τους έγινε στην Εκάλη, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, φίλους και κουμπάρους τη Μαριάννα και τον Βαρδή Βαρδινογιάννη.

Όλα αυτά τα χρόνια κατάφεραν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι κοινές τους εμφανίσεις ήταν πάντα επιλεγμένες, ενώ τόσο ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, όσο και το πρώην μοντέλο απέφευγαν να απασχολούν τα μέσα με την καθημερινότητά τους.

Το δημοσίευμα για κρίση στον γάμο τους

Τις τελευταίες ώρες, ωστόσο, το όνομα του ζευγαριού βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας, μετά από δημοσίευμα του περιοδικού «Λοιπόν», το οποίο κάνει λόγο για σοβαρή κρίση στη σχέση τους. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό ρεπορτάζ, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν «βουβό» χωρισμό, υποστηρίζοντας πως το ζευγάρι φέρεται να έχει ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην καθημερινότητά του, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να διαμένει κάτω από την ίδια στέγη, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την προστασία των τεσσάρων παιδιών του.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ακόμη πως, εφόσον τα συγκεκριμένα σενάρια ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, το ενδεχόμενο ενός επίσημου διαζυγίου θα μπορούσε να εξεταστεί στο προσεχές διάστημα.

Αφορμή για να αναζωπυρωθούν οι φήμες στάθηκαν και ορισμένες κινήσεις του τελευταίου διαστήματος.

Αρχικά η Κάτια Ζυγούλη σε συνέντευξή της τον περασμένο Μάιο μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για την οικογένειά της, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ξεχωριστά στον Σάκη Ρουβά.

Παράλληλα, στις 3 Ιουλίου, ημέρα που συνέπεσαν η επέτειος του γάμου τους και τα γενέθλια της Κάτιας Ζυγούλη, αρκετοί παρατήρησαν πως ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν προχώρησε σε κάποια δημόσια ευχή ή σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, την ώρα που τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση, η HuffPost παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για το ζευγάρι.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη εξακολουθούν να είναι μαζί, επιλέγοντας να μη δίνουν σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τον γάμο τους. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, πριν από λίγες ημέρες ταξίδεψαν οικογενειακώς στην Ελούντα της Κρήτης, όπου φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο του καλού τους φίλου, Ηλία Κοκοτού.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε ο Σάκης Ρουβάς ούτε η Κάτια Ζυγούλη έχουν τοποθετηθεί δημόσια για όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες.

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