Τις φήμες που ήθελαν τον γάμο τους να περνάει κρίση διέψευσαν με τον πλέον διακριτικό τρόπο ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μοιράστηκε στο TikTok ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, με τα βλέμματα όλων να μαγνητίζει μια ιδιαίτερα τρυφερή πόζα με τη σύζυγό του.

Οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και χαλαροί, απολαμβάνοντας τον χρόνο που περνούν μαζί, σε μια ανάρτηση που πολλοί θεώρησαν ως τη δική τους απάντηση στα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για προβλήματα στη σχέση τους.

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι να περνά κρίση στον γάμο του, ωστόσο ούτε ο Σάκης Ρουβάς ούτε η Κάτια Ζυγούλη προχώρησαν σε κάποια δημόσια τοποθέτηση, επιλέγοντας να διατηρήσουν τη γνωστή διακριτική στάση που κρατούν όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στην προσωπική τους ζωή.

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη είναι μαζί από το 2003 και αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Το 2017 επισφράγισαν τη σχέση τους με θρησκευτικό γάμο, ενώ έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, την Αναστασία, τον Αλέξανδρο, την Αριάδνη και τον Απόλλωνα.

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