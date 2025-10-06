Η μεγαλύτερη κόρη του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη φαίνεται πως είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα, φεύγοντας από την Ελλάδα για να σπουδάσει στο εξωτερικό.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η μεγαλύτερη κόρη του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη φαίνεται πως είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα, φεύγοντας από την Ελλάδα για να σπουδάσει στο εξωτερικό.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.