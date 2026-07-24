Τους τελευταίους μήνες, οι φήμες για την προσωπική ζωή του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη οργίαζαν, με πληθώρα δημοσιευμάτων και αναρτήσεων να μιλούν για σοβαρή κρίση στον γάμο τους ή ακόμα και για τίτλους τέλους. Το ζευγάρι, ωστόσο, επέλεξε τη σιωπή, μένοντας πιστό στη διαχρονική του στάση να προστατεύει την οικογενειακή του γαλήνη και να κρατά την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτή τη φορά, όμως, μια κοινή ανάρτηση ήταν αρκετή για να βάλει τέλος στις φήμες.

Οι δυο τους απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Σίφνο, ένα από τα αγαπημένα νησιά των Κυκλάδων. Μαζί τους βρέθηκε και η Ρένα Μόρφη, με την οποία πέρασαν όμορφες στιγμές σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Το ζευγάρι δημοσίευσε βίντεο και κοινές φωτογραφίες από την απόδρασή του, εικόνες που σχολιάστηκαν έντονα από τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Ο Σάκης Ρουβάς συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση: «Κάποιες εικόνες μιλούν από μόνες τους. Υπέροχη στιγμή στη Σίφνο, με θέα που δύσκολα ξεχνιέται. Ευχαριστούμε Ρένα Μόρφη για τη φιλοξενία».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Rouvas (@sakisrouvas)

Η φιλία με τη Ρένα Μόρφη

Η σχέση του Σάκη Ρουβά με τη Ρένα Μόρφη δεν περιορίζεται μόνο στον επαγγελματικό χώρο. Οι δυο τους γνωρίστηκαν καλύτερα μέσα από τη συνεργασία τους στο Your Face Sounds Familiar, όπου εκείνος είχε αναλάβει την παρουσίαση του επιτυχημένου show και εκείνη συμμετείχε στην κριτική επιτροπή. Η συνεργασία εξελίχθηκε σε μια ειλικρινή φιλία, η οποία φαίνεται πως διατηρείται μέχρι σήμερα.

Η φιλοξενία της Ρένας Μόρφη στη Σίφνο έδωσε την ευκαιρία στους τρεις τους να απολαύσουν ξέγνοιαστες στιγμές, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

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