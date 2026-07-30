Μια απρόβλεπτη εξέλιξη σημάδεψε τις διακοπές του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη στην Κρήτη, όταν χρειάστηκε να επισκεφθούν εκτάκτως το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου μαζί με τον γιο τους.

Παρά το γεγονός ότι οι καλοκαιρινές διακοπές προορίζονται για χαλάρωση και ξέγνοιαστες στιγμές με την οικογένεια, ένα ξαφνικό ατύχημα στάθηκε αφορμή να αλλάξουν προσωρινά τα πλάνα του ζευγαριού και να προκληθεί αναστάτωση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr