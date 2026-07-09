Eίναι ένα από τα πιο αγαπημένα και ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz με τη γνωριμία τους να είναι άκρως επεισοδιακή και την κοινή ζωή τους… παραμυθένια!

Η ιστορία τους ξεκίνησε το 2003, όταν ένας «κεραυνοβόλος» έρωτας γεννήθηκε στα γυρίσματα μιας διαφήμισης για εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

«Πριν, τον είχα συναντήσει μόνο μία φορά, σε μια κοινωνική εκδήλωση. Εντάξει, θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ ωραίος άντρας (κακά τα ψέματα, ακόμα το θεωρώ). Δεν ήμουν φαν. Αφότου τον γνώρισα, έκανα εντατικά, τα έμαθα όλα τα τραγούδια!», είχε δηλώσει στο παρελθόν η Κάτια.

Με τον Σάκη να λέει: «Ήταν έρωτας από την πρώτη στιγμή, μια πρωτοφανής έλξη, σαν να συγχρονίστηκαν οι ενέργειές μας, ένα σπάνιο συναίσθημα. Στα γυρίσματα στην Κρήτη βεβαιώθηκα ότι θα ήταν η γυναίκα της ζωής μου».

Έκτοτε έγιναν αχώριστοι, δημιουργώντας μια υπέροχη, πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα παιδιά: την Αναστασία, τον Αλέξανδρο, την Αριάδνη και τον Απόλλωνα.

Ο θρησκευτικός γάμος και η κουμπαριά με την Μαριάννα Βαρδινογιάννη

Ο γάμος ήταν κάτι το απρόσμενο, μιας και το ζευγάρι δεν το είχε στο μυαλό του.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον Ιούλιο του 2017 μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, και τέσσερα υπέροχα παιδιά.

Ο γάμος έγινε ανήμερα των γενεθλίων της Κάτιας, στην οικία του Βαρδή και της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, στην Εκάλη, οι οποίοι ήταν και οι κουμπάροι.

Να σημειώσουμε πως η Μαριάννα Βαρδινογιάννη βάφτισε την κόρη του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη, την Αριάδνη, τον Σεπτέμβριο του 2014.

Το νυφικό της Κάτιας έκλεψε τις εντυπώσεις και το είχε σχεδιάσει η Σίλια Κριθαριώτη.

Όλα αυτά τα χρόνια κατάφεραν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι κοινές τους εμφανίσεις ήταν πάντα επιλεγμένες, ενώ τόσο ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, όσο και το πρώην μοντέλο απέφευγαν να απασχολούν τα μέσα με την καθημερινότητά τους.

Η Κάτια Ζυγούλη τα τελευταία χρόνια κρατά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας και περιορίζοντας τις εμφανίσεις της.

Από την άλλη, ο Σάκης Ρουβάς, παραμένει ενεργός στα social media και κεντρίζει το ενδιαφέρον με κάθε δημόσια εμφάνιση.

Μάλιστα, η παρουσία της στα social media είναι πολύ περιορισμένη, με την τελευταία της ανάρτηση να έχει γίνει το 2024.

Το ζευγάρι σε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση τον Νοέμβριο

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη, τέλη του Νοέμβρη, έδωσαν το παρών στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του επιχειρηματία.

Ο Έλληνας σταρ και η σύζυγός του φωτογραφήθηκαν λίγο πριν εισέλθουν στην αίθουσα, ποζάροντας χαμογελαστοί στο κόκκινο χαλί.

Από τότε δεν έχουμε ξαναδεί σε κάποια κοσμική εκδήλωση τον Σάκη Ρουβά και την Κάτια Ζυγούλη. Επίσης το πρώην μοντέλο φέτος που ο σύζυγός της εμφανιζόταν με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στην νυχτερινή ζωή της Αθήνας, δεν έδωσε το παρών στο μαγαζί, όπως το έχει κάνει στο παρελθόν. Εκτός κι αν απόλαυσε τον Σάκη Ρουβά στην πίστα διακριτικά, χωρίς κανείς να την αντιληφθεί και την φωτογραφίσει.

Η τελευταία ανάρτηση του Σάκη Ρουβά στον λογαριασμό του στο Instagram με την Κάτια Ζυγούλη είναι πριν περίπου δύο χρόνια, όπου είχε αναρτήσει μία κοινή τους φωτογραφία και έγραψε στη λεζάντα: «You are one million feelings in one single feeling ❤️ @katiazygouli».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Rouvas (@sakisrouvas)

Οι φήμες χωρισμού

Τις τελευταίες ώρες, ωστόσο, το όνομα του ζευγαριού βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας, μετά από δημοσίευμα του περιοδικού «Λοιπόν», το οποίο κάνει λόγο για σοβαρή κρίση στη σχέση τους μετά από 23 χρόνια. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό ρεπορτάζ, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν «βουβό» χωρισμό, υποστηρίζοντας πως το ζευγάρι φέρεται να έχει ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην καθημερινότητά του, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να διαμένει κάτω από την ίδια στέγη, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την προστασία των τεσσάρων παιδιών του.

Αφορμή για να αναζωπυρωθούν οι φήμες, στάθηκαν και ορισμένες κινήσεις του τελευταίου διαστήματος.

Αρχικά, η Κάτια Ζυγούλη, σε συνέντευξή της τον περασμένο Μάιο, μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για την οικογένειά της, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ξεχωριστά στον Σάκη Ρουβά.

Παράλληλα, στις 3 Ιουλίου, ημέρα που συνέπεσαν η επέτειος του γάμου τους και τα γενέθλια της Κάτιας Ζυγούλη, αρκετοί παρατήρησαν πως ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν προχώρησε σε κάποια δημόσια ευχή ή σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, την ώρα που τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση, η HuffPost παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για το ζευγάρι.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη εξακολουθούν να είναι μαζί, επιλέγοντας να μη δίνουν σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τον γάμο τους. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, πριν από λίγες ημέρες ταξίδεψαν οικογενειακώς στην Ελούντα της Κρήτης, όπου φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο του καλού τους φίλου, Ηλία Κοκοτού.

govastiletto.gr -Κάτια Ζυγούλη: Σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – Οι δηλώσεις δίπλα στον Σάκη Ρουβά