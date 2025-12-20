Σάκης Ρουβάς: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι του – Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του

Η ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων έχει ήδη κατακλύσει τα social media, με τους διάσημους να μοιράζονται τα γιορτινά τους στιγμιότυπα. Ανάμεσα σε αυτούς, ο Σάκης Ρουβάς, που αποφάσισε παρά το φορτωμένο πρόγραμμα των εμφανίσεών του, να μπει σε πλήρες εορταστικό mood μαζί με την οικογένειά του.

Ο τραγουδιστής στόλισε, πέντε μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τη σύζυγό του, Κάτια Ζυγούλη, και τα τέσσερα παιδιά τους, Αναστασία, Αλέξανδρο, Αριάδνη και Απόλλωνα.

Ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο, όπου φαίνεται να στολίζει το σπίτι και τις σκάλες, να ανάβει τα λαμπάκια, ενώ στέλνει φιλί και ευχές στην κάμερα.

Μάλιστα, ολοκλήρωσε ο ίδιος το στολισμό, τοποθετώντας το χρυσό αστέρι στο πανύψηλο δέντρο τους. Στην ανάρτησή του, έγραψε με εορταστική διάθεση: «Ας γεμίσουμε τις μέρες μας με φως και τις καρδιές μας με αγάπη. Καλά Χριστούγεννα».

