Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025,
Lifestyle

Σάκης Ρουβάς: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι του – Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του

Οι ευχές που έστειλε
Βασίλης Κοντζεδάκης
20.12.2025 | 19:00 UPD:20.12.2025, 19:08
Σάκης Ρουβάς: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι του – Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του

Η ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων έχει ήδη κατακλύσει τα social media, με τους διάσημους να μοιράζονται τα γιορτινά τους στιγμιότυπα. Ανάμεσα σε αυτούς, ο Σάκης Ρουβάς, που αποφάσισε παρά το φορτωμένο πρόγραμμα των εμφανίσεών του, να μπει σε πλήρες εορταστικό mood μαζί με την οικογένειά του.

Ο τραγουδιστής στόλισε, πέντε μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τη σύζυγό του, Κάτια Ζυγούλη, και τα τέσσερα παιδιά τους, Αναστασία, Αλέξανδρο, Αριάδνη και Απόλλωνα.

Ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο, όπου φαίνεται να στολίζει το σπίτι και τις σκάλες, να ανάβει τα λαμπάκια, ενώ στέλνει φιλί και ευχές στην κάμερα.

Μάλιστα, ολοκλήρωσε ο ίδιος το στολισμό, τοποθετώντας το χρυσό αστέρι στο πανύψηλο δέντρο τους. Στην ανάρτησή του, έγραψε με εορταστική διάθεση: «Ας γεμίσουμε τις μέρες μας με φως και τις καρδιές μας με αγάπη. Καλά Χριστούγεννα».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Rouvas (@sakisrouvas)

govastiletto.gr – Η Βίκυ Καγιά και ο Σάκης Ρουβάς έκλεψαν την παράσταση στην έναρξη του MadWalk 2025 – Δείτε το βίντεο

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Σάκης Ρουβάς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

close menu
close menu

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.