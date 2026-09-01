Σάκης Ρουβάς: Συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές του με την Κάτια Ζυγούλη στη Σίφνο

Ο τραγουδιστής ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο από τη βόλτα του στο κυκλαδίτικο νησί, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα εμφανίζονται μαζί του η σύζυγός του Κάτια Ζυγούλη και η Ρένα Μόρφη.

Με φόντο το όμορφο τοπίο της Σίφνου, οι τρεις τους φαίνονται χαλαροί και ευδιάθετοι, απολαμβάνοντας τη βόλτα και τη θέα μακριά από την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

«Μια βόλτα στην Σίφνο, με θέα το νησί και ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η συγκεκριμένη απόδραση είχε μια ξεχωριστή διάσταση, αφού ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη ήταν φιλοξενούμενοι της Ρένας Μόρφη στη Σίφνο. Μάλιστα, ο ίδιος την ευχαρίστησε δημόσια για τη φιλοξενία της σε προηγούμενη ανάρτησή του από το νησί.

Η Ρένα Μόρφη και ο Σάκης Ρουβάς είχαν συνεργαστεί την περασμένη τηλεοπτική σεζόν στο «Your Face Sounds Familiar», εκείνος από τη θέση του παρουσιαστή και εκείνη ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Η συνεργασία τους φαίνεται ότι αποτέλεσε την αφορμή για να δημιουργηθεί μια όμορφη σχέση και εκτός τηλεοπτικού πλατό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Rouvas (@sakisrouvas)

govastiletto.gr – Σάκης Ρουβάς: Το βίντεο από τις διακοπές στην Κέρκυρα με την Κάτια Ζυγούλη