Οι διαπραγματεύσεις με τα πρόσωπα που θα πάρουν μέρος στο νέο κύκλο του YFSF μπαίνουν στην τελική ευθεία, αφού θα πρέπει να ξεκινήσει σύντομα η προετοιμασία του show.

Ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 για το YFSF, συμφώνησε και θα αναλάβει το τιμόνι της παρουσίασης.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα που θα δούμε στην Κριτική Επιτροπή, υπάρχουν τέσσερα άτομα που βρίσκονται κοντά στο να δώσουν τα χέρια με τον ΑΝΤ1, ώστε να καθίσουν στις τέσσερις καρέκλες. Ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου είναι ένα πιθανό σχήμα κριτών για το νέο κύκλο του YFSF.

Η πρεμιέρα του σόου αναμένεται για το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά το Πάσχα, ενώ το γύρισμα θα γίνει τέσσερις μέρες πριν.

