Ανησυχία επικρατεί για την προγραμματισμένη εμφάνιση του Σάκη Ρουβά στα MadWalk την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε επί σκηνής. Ο τραγουδιστής, το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, έπεσε από μια ειδική πλατφόρμα ενώ χόρευε το «Άντεξα». Παρά τον τρόμο των θαμώνων, ο Ρουβάς σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε το πρόγραμμά του, εγείροντας ερωτήματα για την κατάστασή του.

Σύμφωνα με την Αθηνά Κλήμη και ρεπορτάζ της στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega, σήμερα Δευτέρα 24/11, ο Σάκης Ρουβάς που επρόκειτο να κάνει το opening act στα Madwalk, δεν εμφανίστηκε στην τελευταία πρόβα και όλοι ελπίζουν να μπορέσει να βρεθεί στις πρόβες τζενεράλε και να ανοίξει το show μόδας.

