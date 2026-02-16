Ο Σάκης Ρουβάς παρακολούθησε τον Εθνικό Τελικό της Eurovision, Sing for Greece, την Κυριακή το βράδυ, και μοιράστηκε την εντύπωσή του στα social media.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που έχει εκπροσωπήσει δύο φορές την Ελλάδα στον Διαγωνισμό και παρουσίασε τον περσινό Εθνικό Τελικό μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, θέλησε να εκφράσει τη στήριξή του στους φετινούς παρουσιαστές.

Μέσα από ένα story στο Instagram, όπου εμφανίζονται ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ο Σάκης έγραψε: «Η καλύτερη τριπλέτα ever», δείχνοντας τον θαυμασμό του για το τηλεοπτικό τους τρίο.

Η ανάρτηση απέσπασε αμέσως θετικά σχόλια από τους fans, οι οποίοι συμφώνησαν, χαρακτηρίζοντας τους τρεις παρουσιαστές ως το απόλυτο highlight της βραδιάς.

Govastiletto.gr – Στην Κύπρο τον Απρίλιο ο Σάκης Ρουβάς: Το υπερπολυτελές πάρτι και η αμοιβή των 15.000+ ευρώ για λίγες ώρες τραγούδι