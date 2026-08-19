Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Κέρκυρα, έχοντας μαζί τους τα παιδιά τους και αφήνοντας για λίγο πίσω τους τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει χαμηλό προφίλ αυτές τις ημέρες, δίνοντας προτεραιότητα στις οικογενειακές στιγμές και στην ξεκούραση, μακριά από τη δημοσιότητα.

Παρότι ο Σάκης Ρουβάς δεν μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την προσωπική του ζωή, αυτή τη φορά θέλησε να δείξει στους διαδικτυακούς του φίλους ένα μικρό μέρος από την καθημερινότητά του στις διακοπές.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο τραγουδιστής καταγράφει μια απογευματινή βόλτα που έκανε μαζί με την Κάτια Ζυγούλη στη φύση. Οι δυο τους περπατούν σε ένα ήσυχο και απομονωμένο δρομάκι, απολαμβάνοντας τη γαλήνη και το όμορφο τοπίο μακριά από την πολυκοσμία.

Οι καλοκαιρινές ημέρες του ζευγαριού στην Κέρκυρα φαίνεται πως είναι αφιερωμένες κυρίως στην οικογένεια, στις χαλαρές βόλτες και στις μικρές καθημερινές απολαύσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη φαίνεται να απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, κρατώντας παράλληλα διακριτική στάση στις διακοπές τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Rouvas (@sakisrouvas)

Govastiletto.gr – Σάκης Ρουβάς: Υποβρύχια φωτογραφία από τις διακοπές του