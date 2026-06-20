Με μια δόση αυτοσαρκασμού απάντησε ο Σάκης Ρουβάς σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και τον δείχνει να χορεύει έντονα πάνω στη σκηνή σε παλαιότερη εμφάνισή του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος διατηρεί ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στο διαδίκτυο, συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του, αλλά και πιο χιουμοριστικά στιγμιότυπα, δείχνοντας την πιο χαλαρή πλευρά του.

Αυτή τη φορά, μέσα από ανάρτησή του στο TikTok, σχολίασε με χιούμορ, το viral υλικό όπου εμφανίζεται να «χτυπιέται» στη σκηνή, δείχνοντας πως δεν διστάζει να γελάσει, ακόμα και με τον ίδιο του τον εαυτό.

Το βίντεο περιλαμβάνει πλάνα από συναυλία του, στα οποία ο Σάκης Ρουβάς εμφανίζεται ιδιαίτερα εκφραστικός και ενεργητικός, ξεσηκώνοντας το κοινό με τον γνώριμο δυναμισμό του.

Govastiletto.gr – Η στιγμή που ο Σάκης Ρουβάς χορεύει ζεϊμπέκικο και ξεσηκώνει τα πλήθη!