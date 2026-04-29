Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο Σάκης Ρουβάς κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του στη Θεσσαλονίκη, επιλέγοντας να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του ένα εμβληματικό κομμάτι του Στέλιου Καζαντζίδη. Η κίνησή του να πειραματιστεί με το λαϊκό ρεπερτόριο κέρδισε τις εντυπώσεις, με το βίντεο της ερμηνείας του να γίνεται γρήγορα viral, αναδεικνύοντας μια διαφορετική πτυχή του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής τραγουδιστής ερμήνευσε το «Κάτω απ’ το πουκάμισό μου», ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1975 μέσα από τον ιστορικό δίσκο Υπάρχω, δείχνοντας μια πιο λαϊκή πλευρά του επί σκηνής.

Το σχετικό βίντεο προβλήθηκε και στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», με τους παρουσιαστές, Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνη Χασαπόπουλο να του δίνουν τα εύσημα.

Θυμίζουμε πως ο Σάκης Ρουβάς συνεργάζεται τους τελευταίους μήνες με τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Οι δυο τους ενώνουν τις φωνές τους, με την τραγουδίστρια μάλιστα να τον ακολουθεί στη σκηνή ενώ ερμήνευε Καζαντζίδη και να τον σιγοντάρει.

Παρά το ρίσκο που κρύβει η ερμηνεία κλασικών λαϊκών κομματιών από ποπ καλλιτέχνες, ο Σάκης Ρουβάς φαίνεται να πέτυχε εκεί που άλλοι δυσκολεύτηκαν. Τη στιγμή που η απόπειρα της Josephine -πριν λίγους μήνες- με το ίδιο τραγούδι (“Υπάρχω”), είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα social media και δεν είχε στεφθεί με την αναμενόμενη επιτυχία.

