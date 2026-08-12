Στιγμές χαλάρωσης και εξερεύνησης στη θάλασσα απολαμβάνει ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές έχοντας στο πλευρό του την Κάτια Ζυγούλη και τα τέσσερα παιδιά τους.

Ο τραγουδιστής, που είναι ιδιαίτερα ενεργός και αγαπά τις δραστηριότητες στη φύση, θέλησε αυτή τη φορά να μοιραστεί με τους followers του ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές του περιπέτειες.

Με τον απαραίτητο εξοπλισμό κατάδυσης, ο Σάκης Ρουβάς βούτηξε στα καταγάλανα νερά και φωτογραφήθηκε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς του φίλους ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από την εμπειρία του.

«Χαμένος κάτω από την επιφάνεια», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Ο ίδιος δεν αποκάλυψε την τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε η κατάδυση, κρατώντας έτσι κρυφό το σημείο της Ελλάδας που επέλεξε για τη συγκεκριμένη καλοκαιρινή εξόρμηση.

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Govastiletto.gr – Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Απολαμβάνουν τις διακοπές τους στο Elounda Peninsula μετά τις φήμες χωρισμού