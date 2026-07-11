Η ανάρτησή του κινήθηκε σε άκρως χαλαρούς και καλοκαιρινούς ρυθμούς, μακριά από στημένες πόζες, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις των followers του. Το περιεχόμενο των φωτογραφιών ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο χιούμορ ενός αφοσιωμένου πατέρα και το απαράμιλλο αθλητικό στυλ που τον χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

Στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, ο Σάκης εμφανίζεται με καλοκαιρινή διάθεση, χαρίζοντας στους θαυμαστές του μερικές εντυπωσιακές λήψεις δίπλα στην πισίνα. Ωστόσο, το highlight της ανάρτησης, που προκάλεσε τα περισσότερα σχόλια και χαμόγελα, ήταν η στιγμή που ο ίδιος επιστράτευσε το… μικροσκοπικό πατίνι των παιδιών του, κάνοντας μερικές διαδρομές στον εξωτερικό χώρο του καταλύματος. Η αντίθεση ανάμεσα στο ψηλό, αθλητικό του σώμα και το παιδικό παιχνίδι δημιούργησε ένα άκρως διασκεδαστικό αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας ότι δεν χάνει ποτέ την παιδικότητά του.

Βέβαια, οι αναλογίες του δεν έμειναν ασχολίαστες, αφού οι καλογυμνασμένοι κοιλιακοί του μαρτυρούν τη σκληρή και καθημερινή προπόνηση που ακολουθεί ακόμα και κατά τη διάρκεια των μηνών της χαλάρωσης. Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes μέσα σε λίγα λεπτά, με τους διαδικτυακούς φίλους του να αποθεώνουν τόσο το χιούμορ του, όσο και την εντυπωσιακή του εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένας από τους πιο fit και fit-conscious celebrities της ελληνικής σόουμπιζ.

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