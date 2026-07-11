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Ο Σάκης Τανιμανίδης απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές του στην Πάρο, ένα από τους πιο αγαπημένους προορισμούς του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Ο δημοφιλής παρουσιαστής και επιχειρηματίας, ο οποίος είναι γνωστός για την αγάπη του για τη γυμναστική και τον υγιεινό τρόπο ζωής, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του μερικά άκρως αυθόρμητα και χιουμοριστικά στιγμιότυπα. Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες που αποκαλύπτουν την εξαιρετικά καλογυμνασμένη σιλουέτα του, συνδυάζοντας την άψογη φυσική του κατάσταση με την αστείρευτη θετική του ενέργεια.