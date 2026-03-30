Ο Σάκης Τανιμανίδης βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Ζυρίχη και πέρα από τις όμορφες εικόνες της πόλης, ήρθε αντιμέτωπος και με την… άλλη της πλευρά: τις υψηλές τιμές.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, ο παρουσιαστής περπατά χαλαρά στους δρόμους της πόλης, μέχρι που σταματά έξω από ένα κομμωτήριο και ρίχνει μια ματιά στον τιμοκατάλογο.

Η αντίδρασή του ήταν άμεση και γεμάτη χιούμορ: «Έχω βρει trendy κομμωτήριο εδώ στη Ζυρίχη. Έλα να δεις πόσο χρεώνουν το αντρικό κούρεμα… 80 φράγκα, δηλαδή περίπου 87 ευρώ. Καλύτερα μακρυμάλλης!».

Οι τιμές φαίνεται πως τον ξάφνιασαν, καθώς είναι αισθητά υψηλότερες σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα, με το στιγμιότυπο να γίνεται γρήγορα viral.

Govastiletto.gr – Σάκης Τανιμανίδης: Η επική φάρσα που έκανε στη Χριστίνα Μπόμπα – Άρχισε να ουρλιάζει!