Ο Σάκης Τανιμανίδης βρίσκει πάντα ευφάνταστους τρόπους να διασκεδάζει τους ακολούθους του στο Instagram και η τελευταία του ανάρτηση είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χιούμορ με… στυλιστική διάθεση.

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ο παρουσιαστής δημοσίευσε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο. Σε αυτό, φοράει μια μαύρη περούκα, η οποία μοιάζει εντυπωσιακά με το look που υιοθέτησε η σύζυγός του, Χριστίνα Μπόμπα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο MadWalk.

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο Σάκης Τανιμανίδης ρώτησε τους διαδικτυακούς του ακολούθους: «Σε ποιον πάει πιο πολύ;», προκαλώντας καταιγισμό σχολίων και emojis.

Η Χριστίνα Μπόμπα τράβηξε τα βλέμματα στο MadWalk, εντυπωσιάζοντας με το ολόμαυρο outfit και τη statement περούκα της.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, με τη σειρά του, δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τη σύζυγό του. Αποφάσισε να αναδημιουργήσει την εμφάνιση της συζύγου του, πηγαίνοντάς τη, ωστόσο, ένα βήμα παραπέρα με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

