Σάκης Τανιμανίδης: Η επική φάρσα που έκανε στη Χριστίνα Μπόμπα – Άρχισε να ουρλιάζει!

Ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράστηκε, στους λογαριασμούς που διατηρεί στα κοινωνικά δίκτυα, ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να αποφάσισε να κάνει μια πλάκα στη σύζυγό του, Χριστίνα Μπόμπα και στην αδερφή του, Κάσι, οι οποίες εκείνη την ώρα επέστρεφαν στο σπίτι, εντελώς ανυποψίαστες για αυτό το οποίο θα συνέβαινε.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Σάκης Τανιμανίδης, φαίνεται ο ίδιος να έχει κρυφτεί τυχαία πίσω από την εξώπορτα του σπιτιού τους, σε σημείο που δεν θα μπορούσε να τον δει κανείς και περίμενε την κατάλληλη ώρα για να χτυπήσει.

Ενώ η Χριστίνα Μπόμπα έμπαινε στο σπίτι, πετάχτηκε μπροστά της φωνάζοντας της «ΜΠΟΥ». Μόλις τον αντιλαμβάνεται, φωνάζει τρομαγμένη και εμφανώς αιφνιδιασμένη.

Η αδερφή του του λέει αστειευόμενη: «Την γυναίκα σου και την αδερφή σου;». Πάντως, ο τρόμος και η ένταση δεν διήρκησε παραπάνω, αφού αργότερα ο Σάκης Τανιμανίδης φιλάει κάθε μια από τις αγαπημένες του ξεχωριστά.

govastiletto.gr – Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Εντυπωσιακή εμφάνιση στα Tasty Awards 2026 x Esquire