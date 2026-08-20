Μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία αποφάσισαν να ζήσουν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, έχοντας φυσικά μαζί τους, τις δίδυμες κόρες τους.

Η οικογένεια ταξίδεψε μέχρι τον Καναδά και επέλεξε έναν πιο εναλλακτικό τρόπο για να γνωρίσει τη χώρα, καθώς αντί για ξενοδοχείο, προτίμησε να μετακινείται και να διαμένει σε τροχόσπιτο.

Το ζευγάρι κατέγραψε αρκετές από τις στιγμές του ταξιδιού και τις μοιράστηκε με τους followers του, μέσα από μια κοινή ανάρτηση στο Instagram.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσαν, πρωταγωνιστούν οι οικογενειακές τους εξορμήσεις, οι βόλτες στη φύση και τα τοπία που συνάντησαν στην πορεία τους.

«Καναδάς με όλη τη φαμίλια και ένα τροχόσπιτο…», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησής τους, περιγράφοντας με λίγες λέξεις το οικογενειακό road trip που επέλεξαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

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