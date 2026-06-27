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Σάκης Τανιμανίδης: Οι δίδυμες κόρες του, Αριάνα και Φιλίππα εισέβαλαν στο πλατό του «Dragons’ Den»

Βρέθηκαν στο πλατό για να δουν από κοντά το μπαμπά τους...
Βασίλης Κοντζεδάκης
27.06.2026 | 14:00 UPD:27.06.2026, 13:44
Σάκης Τανιμανίδης: Οι δίδυμες κόρες του, Αριάνα και Φιλίππα εισέβαλαν στο πλατό του «Dragons’ Den»

Ο Σάκης Τανιμανίδης δέχτηκε μια ξεχωριστή επίσκεψη στα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Dragons’ Den», αφού οι δίδυμες κόρες του, Αριάνα και Φιλίππα, βρέθηκαν στο πλατό για να δουν από κοντά τον μπαμπά τους στη δουλειά.

Την όμορφη στιγμή αποκάλυψε η Χριστίνα Μπόμπα μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στα social media, δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο οι δύο μικρές κρατούν από το χέρι τον Σάκη Τανιμανίδη και περιφέρονται στο χώρο των γυρισμάτων.

«Ήρθαμε στη δουλειά του μπαμπά», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας το τρυφερό στιγμιότυπο.

Στο βίντεο, ο παρουσιαστής προσπαθεί με χαμόγελο να συγκρατήσει τις μικρές, οι οποίες δείχνουν ενθουσιασμένες και προσπαθούν να μπουν στο πλάνο.

 

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