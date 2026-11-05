Σάκης Τανιμανίδης: Ποζάρει μόνο με το εσώρουχό του και «ρίχνει» το Instagram – «Πάρτε κι ένα δεύτερο!»

Ο Σάκης Τανιμανίδης έκανε μια εντελώς απρόσμενη και τολμηρή ανάρτηση, αφήνοντας τους διαδικτυακούς φίλους του με το στόμα ανοιχτό.

Ο γνωστός παρουσιαστής αποφάσισε να «σπάσει» τα στερεότυπα και να ποζάρει αποκλειστικά με το εσώρουχό του σε μια σειρά από αποκαλυπτικές πόζες μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Μάλιστα, το φωτογραφικό άλμπουμ που μοιράστηκε με το κοινό του συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα αιχμηρή και ξεχωριστή λεζάντα, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα και τα σχόλια των followers του.

«Τόσα χρόνια μιλάω για επιχειρήσεις και ιδέες. Το post που συζητήθηκε όμως περισσότερο ήταν εκείνο που φωτογραφήθηκα με εσώρουχα. Είπα λοιπόν να ακούσω το κοινό μου. Πάρτε και ένα δεύτερο».