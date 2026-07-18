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Στην Πάρο απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, περνώντας στιγμές χαλάρωσης μαζί με τις δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα.

Ο παρουσιαστής δημοσίευσε στα social media ένα τρυφερό βίντεο από την παραλία, στο οποίο οι μικρές στέκονται στην ακτή και τον φωνάζουν να επιστρέψει από τη θάλασσα.

«Μπαμπά, γύρνα πίσω», ακούγονται να του λένε οι δίδυμες, χαρίζοντας μια αυθόρμητη και χαριτωμένη οικογενειακή στιγμή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Σάκης Τανιμανίδης σχολίασε με χιούμορ: «Όταν αντιστρέφονται οι ρόλοι και τα παιδιά είναι αυτά που σε φωνάζουν να βγεις από τη θάλασσα.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

Govastiletto.gr – Σάκης Τανιμανίδης: Εντυπωσιάζει με τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς του στις διακοπές του στην Πάρο