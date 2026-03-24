Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν, αμέσως μετά την ακινητοποίησή του από την αστυνομία.

Το υλικό, τραβηγμένο από κάμερα σώματος αστυνομικού, δείχνει τον διάσημο τραγουδιστή εμφανώς ταραγμένο, να διαμαρτύρεται για τη μεταχείρισή του, επιχειρώντας παράλληλα να «ελαφρύνει» το κλίμα με αμήχανα σχόλια.

🚨 Justin Timberlake DUI arrest footage released — handcuffed, refuses chemical test, says "You treat me like a criminal"



Ο 45χρονος καλλιτέχνης συνελήφθη στις 18 Ιουνίου 2024 για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών (DWAI –Driving While Ability Impaired/οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών,), λίγο μετά την αποχώρησή του από το ιστορικό American Hotel. Παρά τις προσπάθειές του να μπλοκάρει τη δημοσιοποίηση του βίντεο, επικαλούμενος ότι βρισκόταν σε «εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση», το υλικό τελικά δόθηκε στη δημοσιότητα.

Στις εικόνες, ο Τίμπερλεϊκ εμφανίζεται με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα, διατηρώντας σε γενικές γραμμές ευγενική στάση, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να υποβαθμίσει την κατανάλωση αλκοόλ. «Σας ευχαριστώ που κάνετε τη δουλειά σας», λέει στους αστυνομικούς, πριν προσθέσει: «Ήπια ένα μαρτίνι και ακολούθησα τους φίλους μου μέχρι το σπίτι».

🚨PRISÃO DE JUSTIN TIMBERLAKE – Segunda parte publicada: Cena completa do registro policial. Imagens da câmera corporal mostram o astro pop sendo fichado após a abordagem por dirigir embriagado em Sag Harbor, em 2024. Das desculpas da “turnê mundial” ao clima da foto… pic.twitter.com/DTkRwMXcFu — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) March 22, 2026

Όταν οι αστυνομικοί του εξηγούν ότι τα τεστ νηφαλιότητας οδήγησαν στην απόφαση για κράτηση, εκείνος αντιδρά λέγοντας: «Παιδιά, μου φέρεστε σαν να είμαι εγκληματίας». Σε μια προσπάθεια να «σπάσει» την ένταση, σχολιάζει και το γεγονός ότι στα έγγραφα της αστυνομίας καταγράφηκε ως «λευκός», αστειευόμενος πριν ξεσπάσει σε γέλια.

Vielleicht interessiert das ja jemanden BREAKING: Neu veröffentlichte Body-Cam-Aufnahmen zeigen Justin Timberlakes DWI-Verhaftung im Jahr 2024 in Sag Harbor, NY pic.twitter.com/GomNdrRBGa — Dirk Dre.🎗 (@dregenus) March 21, 2026

Τελικά, στις 13 Σεπτεμβρίου 2024, ο Τίμπερλεϊκ προχώρησε σε συμφωνία αποδοχής ενοχής, λιγότερο από τρεις μήνες μετά το περιστατικό. Σε δηλώσεις του έξω από το δικαστήριο, καταδίκασε απερίφραστα την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αναγνωρίζοντας το λάθος του.

«Προσπαθώ να διατηρώ υψηλά πρότυπα για τον εαυτό μου, και αυτό δεν ήταν ένα από αυτά», τόνισε, στέλνοντας σαφές μήνυμα: «Ακόμα και αν έχετε πιει έστω και ένα ποτό, μην οδηγήσετε, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές».

Ο ίδιος κατέληξε λέγοντας ότι ελπίζει το περιστατικό να λειτουργήσει ως μάθημα τόσο για τον ίδιο όσο και για το κοινό.

Από την πλευρά της, η επί σειρά 10 ετών σύντροφός του Τζέσικα Μπίελ, γνωστή ηθοποιός, σύμφωνα με πηγές, συνεχίζει να τον στηρίζει, αν και είναι ιδιαίτερα στενοχωρημένη. Επίσης, είναι κοινό μυστικό, ότι και μέσα στο γάμο τους έχουν περάσει κρίση, έχουν αντιμετωπίσει φήμες περί απιστίας του Τζάστιν, ενώ είναι αρκετά συχνές οι αναφορές του διεθνούς τύπου για τις εξαρτήσεις του από το αλκοόλ και τις ουσίες.