Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για μια από τις μεγαλύτερες συναυλιακές στιγμές της καριέρας της, με το live που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, το οποίο έχει ήδη καταγράψει ιστορικό sold out.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση για τα εισιτήρια ήταν τεράστια από την πρώτη στιγμή, με περίπου 70.000 άτομα να περιμένουν στην ουρά πριν καν ξεκινήσει επίσημα η προπώληση. Μέσα σε μόλις 22,5 ώρες, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν πλήρως.

Όπως αναφέρει δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, αναμένεται να διατεθούν επιπλέον 20.000 εισιτήρια, φτάνοντας στα ανώτατα επιτρεπτά όρια χωρητικότητας του ΟΑΚΑ, πάντα με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να προστεθεί και δεύτερη συναυλία, λόγω της τεράστιας ζήτησης.

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται πως το show θα έχει και guest εμφάνιση διεθνούς καλλιτέχνη, με αμοιβή που φέρεται να αγγίζει τις 500.000 ευρώ, ο οποίος θα εμφανιστεί για περίπου 15 λεπτά.

Στόχος της παραγωγής είναι η συναυλία να αποτελέσει σημείο αναφοράς και να ξεπεράσει ακόμα και ιστορικά live στο ΟΑΚΑ, όπως εκείνο των U2 που είχε συγκεντρώσει 83.000 θεατές.

Govastiletto.gr – Νίκος Καρβέλας: Οι διαφωνίες με την Άννα Βίσση την ώρα της δημιουργίας – «Όταν έγραφα τα τραγούδια μου, μου έλεγε…»