Αντιδράσεις και έντονα σχόλια στα social media προκάλεσε η πρόσφατη ανάρτηση της Emily Ratajkowski, με την οποία θέλησε να εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Zohran Mamdani.

Το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός ανέβασε στο Instagram ένα post που για πολλούς χρήστες χαρακτηρίστηκε προκλητικό και αμφιλεγόμενο, καθώς συνδύαζε έντονα αισθησιακές εικόνες με θρησκευτικό συμβολισμό.

Στο πρώτο μέρος της ανάρτησης, η Emily Ratajkowski εμφανίζεται σε βίντεο να χορεύει twerk μέσα σε σούπερ μάρκετ, ανάμεσα στα ράφια με τα snacks, φορώντας διάφανη μαύρη φούστα και crop top με ανοιχτή πλάτη.

Το βίντεο συνοδευόταν από αναφορά στη «New York του Mamdani», λίγες μόλις ημέρες μετά την ορκωμοσία του νέου δημάρχου.

Η ανάρτηση περιλάμβανε επίσης φωτογραφία στην οποία η ίδια ποζάρει φορώντας χιτζάμπ, επιλογή που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, με αρκετούς χρήστες να κάνουν λόγο για ασέβεια και ακατάλληλο συνδυασμό εικόνων, δεδομένου ότι ο Zohran Mamdani είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης και εξελέγη με τη στήριξη του Δημοκρατικού Κόμματος.

Παρότι αρκετοί έσπευσαν να υπερασπιστούν την πρόθεση της Ratajkowski, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια μορφή πολιτικής και κοινωνικής έκφρασης, άλλοι θεώρησαν πως το μήνυμα επισκιάστηκε από τον προκλητικό τρόπο παρουσίασής του.

