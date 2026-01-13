Με ένα τσιγάρο στο στόμα καταγράφηκε ο Sean Penn κατά τη διάρκεια της τελετής των Χρυσών Σφαιρών 2026, σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο.

Ο ηθοποιός εντοπίστηκε να καπνίζει μέσα στην αίθουσα της τελετής στο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, όπου βρέθηκε ως υποψήφιος για την ταινία «One Battle After Another» και κάθισε μεταξύ άλλων στο ίδιο τραπέζι με τον συμπρωταγωνιστή του, Leonardo DiCaprio.

Φωτογραφία που ανέβηκε στα social media, δείχνει τον Penn να καπνίζει, την ώρα που δίπλα του συνομιλούν η Kate Hudson και ο DiCaprio.

Το Vanity Fair μετέδωσε επίσης ο Penn «άναψε τσιγάρο μέσα στο θέατρο, στο τραπέζι του», ενώ άλλοι καλεσμένοι αναζητούσαν χώρο για να καπνίσουν εκτός αίθουσας.

